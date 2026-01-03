- 자본
- 축소
트레이드:
178
이익 거래:
139 (78.08%)
손실 거래:
39 (21.91%)
최고의 거래:
53.40 USD
최악의 거래:
-149.90 USD
총 수익:
1 287.80 USD (148 423 pips)
총 손실:
-1 113.86 USD (38 860 pips)
연속 최대 이익:
20 (71.83 USD)
연속 최대 이익:
305.73 USD (12)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
33.72%
최대 입금량:
9.05%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
178
평균 유지 시간:
36 분
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
65 (36.52%)
숏(주식차입매도):
113 (63.48%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.98 USD
평균 이익:
9.26 USD
평균 손실:
-28.56 USD
연속 최대 손실:
6 (-147.96 USD)
연속 최대 손실:
-420.48 USD (4)
월별 성장률:
4.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
347.76 USD
최대한의:
420.48 USD (10.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.32% (420.48 USD)
자본금별:
5.65% (233.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|165
|BTCUST
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|132
|BTCUST
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|29K
|BTCUST
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.40 USD
최악의 거래: -150 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +71.83 USD
연속 최대 손실: -147.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
1
100%
178
78%
34%
1.15
0.98
USD
USD
10%
1:500