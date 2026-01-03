- Прирост
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
44 (81.48%)
Убыточных трейдов:
10 (18.52%)
Лучший трейд:
51.39 USD
Худший трейд:
-136.14 USD
Общая прибыль:
512.48 USD (110 030 pips)
Общий убыток:
-438.50 USD (21 644 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (305.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
305.73 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
25.12%
Макс. загрузка депозита:
9.05%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
12 (22.22%)
Коротких трейдов:
42 (77.78%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
11.65 USD
Средний убыток:
-43.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-420.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-420.48 USD (4)
Прирост в месяц:
1.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
347.76 USD
Максимальная:
420.48 USD (10.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.32% (420.48 USD)
По эквити:
4.89% (191.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|41
|BTCUST
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|32
|BTCUST
|42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|7.7K
|BTCUST
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
