- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
42.89 USD
最悪のトレード:
-16.69 USD
総利益:
94.97 USD (94 962 pips)
総損失:
-28.85 USD (28 845 pips)
最大連続の勝ち:
3 (91.54 USD)
最大連続利益:
91.54 USD (3)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
11.79%
最大入金額:
6.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
3.29
期待されたペイオフ:
8.27 USD
平均利益:
18.99 USD
平均損失:
-9.62 USD
最大連続の負け:
2 (-23.18 USD)
最大連続損失:
-23.18 USD (2)
月間成長:
8.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.42 USD
最大の:
28.36 USD (3.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.81% (28.36 USD)
エクイティによる:
2.14% (15.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|66K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.89 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +91.54 USD
最大連続損失: -23.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
9%
0
0
USD
USD
808
USD
USD
2
0%
8
62%
12%
3.29
8.27
USD
USD
4%
1:200