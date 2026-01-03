- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
42.89 USD
最差交易:
-16.69 USD
毛利:
94.97 USD (94 962 pips)
毛利亏损:
-28.85 USD (28 845 pips)
最大连续赢利:
3 (91.54 USD)
最大连续盈利:
91.54 USD (3)
夏普比率:
0.40
交易活动:
11.79%
最大入金加载:
6.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.33
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
3.29
预期回报:
8.27 USD
平均利润:
18.99 USD
平均损失:
-9.62 USD
最大连续失误:
2 (-23.18 USD)
最大连续亏损:
-23.18 USD (2)
每月增长:
8.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.42 USD
最大值:
28.36 USD (3.81%)
相对跌幅:
结余:
3.81% (28.36 USD)
净值:
2.14% (15.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|66K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.89 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +91.54 USD
最大连续亏损: -23.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
