Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
42.89 USD
Pior negociação:
-16.69 USD
Lucro bruto:
94.97 USD (94 962 pips)
Perda bruta:
-28.85 USD (28 845 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (91.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.54 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
11.79%
Depósito máximo carregado:
6.31%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
3.29
Valor esperado:
8.27 USD
Lucro médio:
18.99 USD
Perda média:
-9.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-23.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.18 USD (2)
Crescimento mensal:
8.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.42 USD
Máximo:
28.36 USD (3.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.81% (28.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.14% (15.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|66K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
