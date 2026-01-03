- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
42.89 USD
Худший трейд:
-16.69 USD
Общая прибыль:
94.97 USD (94 962 pips)
Общий убыток:
-28.85 USD (28 845 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (91.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.54 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
11.79%
Макс. загрузка депозита:
6.31%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
3.29
Мат. ожидание:
8.27 USD
Средняя прибыль:
18.99 USD
Средний убыток:
-9.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-23.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.18 USD (2)
Прирост в месяц:
8.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.42 USD
Максимальная:
28.36 USD (3.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.81% (28.36 USD)
По эквити:
2.14% (15.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|66K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
