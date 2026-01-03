- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
5 (62.50%)
손실 거래:
3 (37.50%)
최고의 거래:
42.89 USD
최악의 거래:
-16.69 USD
총 수익:
94.97 USD (94 962 pips)
총 손실:
-28.85 USD (28 845 pips)
연속 최대 이익:
3 (91.54 USD)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
11.79%
최대 입금량:
6.31%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.33
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
3.29
기대수익:
8.27 USD
평균 이익:
18.99 USD
평균 손실:
-9.62 USD
연속 최대 손실:
2 (-23.18 USD)
연속 최대 손실:
-23.18 USD (2)
월별 성장률:
8.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.42 USD
최대한의:
28.36 USD (3.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.81% (28.36 USD)
자본금별:
2.14% (15.44 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.89 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +91.54 USD
연속 최대 손실: -23.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
