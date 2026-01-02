- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
29 (90.62%)
損失トレード:
3 (9.38%)
ベストトレード:
9.90 USD
最悪のトレード:
-27.65 USD
総利益:
111.90 USD (2 229 pips)
総損失:
-61.25 USD (1 222 pips)
最大連続の勝ち:
13 (47.10 USD)
最大連続利益:
47.10 USD (13)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
1.91%
最大入金額:
4.47%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
1.83
長いトレード:
19 (59.38%)
短いトレード:
13 (40.63%)
プロフィットファクター:
1.83
期待されたペイオフ:
1.58 USD
平均利益:
3.86 USD
平均損失:
-20.42 USD
最大連続の負け:
1 (-27.65 USD)
最大連続損失:
-27.65 USD (1)
月間成長:
5.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.75 USD
最大の:
27.65 USD (2.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.73% (27.65 USD)
エクイティによる:
2.10% (21.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDf
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDf
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.90 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +47.10 USD
最大連続損失: -27.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
32
90%
2%
1.82
1.58
USD
USD
3%
1:500