Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
29 (90.62%)
Убыточных трейдов:
3 (9.38%)
Лучший трейд:
9.90 USD
Худший трейд:
-27.65 USD
Общая прибыль:
111.90 USD (2 229 pips)
Общий убыток:
-61.25 USD (1 222 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (47.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.10 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
1.91%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
19 (59.38%)
Коротких трейдов:
13 (40.63%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
3.86 USD
Средний убыток:
-20.42 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-27.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.65 USD (1)
Прирост в месяц:
5.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.75 USD
Максимальная:
27.65 USD (2.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.73% (27.65 USD)
По эквити:
2.10% (21.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDf
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDf
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
32
90%
2%
1.82
1.58
USD
USD
3%
1:500