Negociações:
32
Negociações com lucro:
29 (90.62%)
Negociações com perda:
3 (9.38%)
Melhor negociação:
9.90 USD
Pior negociação:
-27.65 USD
Lucro bruto:
111.90 USD (2 229 pips)
Perda bruta:
-61.25 USD (1 222 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (47.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.10 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
1.91%
Depósito máximo carregado:
4.47%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
1.83
Negociações longas:
19 (59.38%)
Negociações curtas:
13 (40.63%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
1.58 USD
Lucro médio:
3.86 USD
Perda média:
-20.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-27.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.65 USD (1)
Crescimento mensal:
5.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.75 USD
Máximo:
27.65 USD (2.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.73% (27.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.10% (21.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDf
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDf
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.90 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +47.10 USD
Máxima perda consecutiva: -27.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
