- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
29 (90.62%)
亏损交易:
3 (9.38%)
最好交易:
9.90 USD
最差交易:
-27.65 USD
毛利:
111.90 USD (2 229 pips)
毛利亏损:
-61.25 USD (1 222 pips)
最大连续赢利:
13 (47.10 USD)
最大连续盈利:
47.10 USD (13)
夏普比率:
0.21
交易活动:
1.91%
最大入金加载:
4.47%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
1.83
长期交易:
19 (59.38%)
短期交易:
13 (40.63%)
利润因子:
1.83
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
3.86 USD
平均损失:
-20.42 USD
最大连续失误:
1 (-27.65 USD)
最大连续亏损:
-27.65 USD (1)
每月增长:
5.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.75 USD
最大值:
27.65 USD (2.73%)
相对跌幅:
结余:
2.73% (27.65 USD)
净值:
2.10% (21.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDf
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDf
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.90 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +47.10 USD
最大连续亏损: -27.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
