- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
29 (90.62%)
손실 거래:
3 (9.38%)
최고의 거래:
9.90 USD
최악의 거래:
-27.65 USD
총 수익:
111.90 USD (2 229 pips)
총 손실:
-61.25 USD (1 222 pips)
연속 최대 이익:
13 (47.10 USD)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
1.91%
최대 입금량:
4.47%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
19 (59.38%)
숏(주식차입매도):
13 (40.63%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
1.58 USD
평균 이익:
3.86 USD
평균 손실:
-20.42 USD
연속 최대 손실:
1 (-27.65 USD)
월별 성장률:
5.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.75 USD
최대한의:
27.65 USD (2.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.73% (27.65 USD)
자본금별:
2.10% (21.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDf
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDf
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
32
90%
2%
1.82
1.58
USD
USD
3%
1:500