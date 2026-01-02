- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
16 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.50 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
8.00 USD (790 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
16 (8.00 USD)
最大連続利益:
8.00 USD (16)
シャープレシオ:
218.55
取引アクティビティ:
97.04%
最大入金額:
4.26%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
8 (50.00%)
短いトレード:
8 (50.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
0.50 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.65% (13.34 USD)
