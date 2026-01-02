SeñalesSecciones
Zhen Kong

Spuer EURUSD 001

Zhen Kong
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 2%
Exness-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
16 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.50 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
8.00 USD (790 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (8.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.00 USD (16)
Ratio de Sharpe:
218.55
Actividad comercial:
97.04%
Carga máxima del depósito:
4.26%
Último trade:
54 minutos
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
8 (50.00%)
Transacciones Cortas:
8 (50.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.50 USD
Beneficio medio:
0.50 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
2.65% (13.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDm 16
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDm 8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDm 790
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.50 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +8.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

网格
No hay comentarios
2026.01.02 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
