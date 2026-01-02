SegnaliSezioni
Zhen Kong

Spuer EURUSD 001

Zhen Kong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.00 USD (98 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (1.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
2 001.00
Attività di trading:
90.02%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
0.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.45% (2.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.02 13:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Spuer EURUSD 001
30USD al mese
0%
0
0
USD
501
USD
1
100%
2
100%
90%
n/a
0.50
USD
0%
1:500
