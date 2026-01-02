SinaisSeções
Zhen Kong

Spuer EURUSD 001

Zhen Kong
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 2%
Exness-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
16 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.50 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
8.00 USD (790 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (8.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.00 USD (16)
Índice de Sharpe:
218.55
Atividade de negociação:
97.04%
Depósito máximo carregado:
4.26%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
8 (50.00%)
Negociações curtas:
8 (50.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
0.50 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.65% (13.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDm 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDm 790
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.50 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +8.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

网格
Sem comentários
2026.01.02 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
