- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
16 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.50 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
8.00 USD (790 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (8.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.00 USD (16)
Índice de Sharpe:
218.55
Atividade de negociação:
97.04%
Depósito máximo carregado:
4.26%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
8 (50.00%)
Negociações curtas:
8 (50.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
0.50 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.65% (13.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDm
|790
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.50 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +8.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
