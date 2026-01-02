- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
16 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.50 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
8.00 USD (790 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
16 (8.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.00 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
218.55
Торговая активность:
97.04%
Макс. загрузка депозита:
4.26%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (50.00%)
Коротких трейдов:
8 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
0.50 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.65% (13.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDm
|790
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Лучший трейд: +0.50 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +8.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
