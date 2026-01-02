СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Spuer EURUSD 001
Zhen Kong

Spuer EURUSD 001

Zhen Kong
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Exness-Real9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
16 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.50 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
8.00 USD (790 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
16 (8.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.00 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
218.55
Торговая активность:
97.04%
Макс. загрузка депозита:
4.26%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (50.00%)
Коротких трейдов:
8 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
0.50 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.65% (13.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDm 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDm 790
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.50 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +8.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

网格
Нет отзывов
2026.01.02 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Spuer EURUSD 001
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
508
USD
1
100%
16
100%
97%
n/a
0.50
USD
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.