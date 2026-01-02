- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
3.52 USD
最悪のトレード:
-0.78 USD
総利益:
16.29 USD (1 465 pips)
総損失:
-0.78 USD (39 pips)
最大連続の勝ち:
9 (15.39 USD)
最大連続利益:
15.39 USD (9)
シャープレシオ:
1.16
取引アクティビティ:
99.04%
最大入金額:
1.34%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
19.88
長いトレード:
6 (54.55%)
短いトレード:
5 (45.45%)
プロフィットファクター:
20.88
期待されたペイオフ:
1.41 USD
平均利益:
1.63 USD
平均損失:
-0.78 USD
最大連続の負け:
1 (-0.78 USD)
最大連続損失:
-0.78 USD (1)
月間成長:
3.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.78 USD (0.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.15% (0.78 USD)
エクイティによる:
3.32% (17.11 USD)
