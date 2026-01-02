- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
3.52 USD
最差交易:
-0.78 USD
毛利:
16.29 USD (1 465 pips)
毛利亏损:
-0.78 USD (39 pips)
最大连续赢利:
9 (15.39 USD)
最大连续盈利:
15.39 USD (9)
夏普比率:
1.16
交易活动:
99.04%
最大入金加载:
1.34%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
13 小时
采收率:
19.88
长期交易:
6 (54.55%)
短期交易:
5 (45.45%)
利润因子:
20.88
预期回报:
1.41 USD
平均利润:
1.63 USD
平均损失:
-0.78 USD
最大连续失误:
1 (-0.78 USD)
最大连续亏损:
-0.78 USD (1)
每月增长:
3.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.78 USD (0.15%)
相对跌幅:
结余:
0.15% (0.78 USD)
净值:
3.32% (17.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDm
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.52 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +15.39 USD
最大连续亏损: -0.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
516
USD
USD
1
0%
11
90%
99%
20.88
1.41
USD
USD
3%
1:500