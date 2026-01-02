- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
10 (90.90%)
손실 거래:
1 (9.09%)
최고의 거래:
3.52 USD
최악의 거래:
-0.78 USD
총 수익:
16.29 USD (1 465 pips)
총 손실:
-0.78 USD (39 pips)
연속 최대 이익:
9 (15.39 USD)
연속 최대 이익:
15.39 USD (9)
샤프 비율:
1.16
거래 활동:
99.04%
최대 입금량:
1.34%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
19.88
롱(주식매수):
6 (54.55%)
숏(주식차입매도):
5 (45.45%)
수익 요인:
20.88
기대수익:
1.41 USD
평균 이익:
1.63 USD
평균 손실:
-0.78 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.78 USD)
연속 최대 손실:
-0.78 USD (1)
월별 성장률:
3.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.78 USD (0.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.15% (0.78 USD)
자본금별:
3.32% (17.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDm
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.52 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +15.39 USD
연속 최대 손실: -0.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
手工单
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
516
USD
USD
1
0%
11
90%
99%
20.88
1.41
USD
USD
3%
1:500