- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
3.52 USD
Pior negociação:
-0.78 USD
Lucro bruto:
16.29 USD (1 465 pips)
Perda bruta:
-0.78 USD (39 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (15.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.39 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.16
Atividade de negociação:
99.04%
Depósito máximo carregado:
1.34%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
19.88
Negociações longas:
6 (54.55%)
Negociações curtas:
5 (45.45%)
Fator de lucro:
20.88
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
1.63 USD
Perda média:
-0.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.78 USD (1)
Crescimento mensal:
3.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.78 USD (0.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.15% (0.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.32% (17.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDm
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.52 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +15.39 USD
Máxima perda consecutiva: -0.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
手工单
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
516
USD
USD
1
0%
11
90%
99%
20.88
1.41
USD
USD
3%
1:500