Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
3.52 USD
Худший трейд:
-0.78 USD
Общая прибыль:
16.29 USD (1 465 pips)
Общий убыток:
-0.78 USD (39 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (15.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.39 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.16
Торговая активность:
99.04%
Макс. загрузка депозита:
1.34%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
19.88
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
20.88
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
1.63 USD
Средний убыток:
-0.78 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.78 USD (1)
Прирост в месяц:
3.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.78 USD (0.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.15% (0.78 USD)
По эквити:
3.32% (17.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDm
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
手工单
