- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
84.66 USD
最悪のトレード:
-63.41 USD
総利益:
282.57 USD (24 268 pips)
総損失:
-177.57 USD (5 886 pips)
最大連続の勝ち:
2 (99.31 USD)
最大連続利益:
99.31 USD (2)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
26.25%
最大入金額:
2.06%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.92
長いトレード:
8 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
13.13 USD
平均利益:
56.51 USD
平均損失:
-59.19 USD
最大連続の負け:
2 (-114.25 USD)
最大連続損失:
-114.25 USD (2)
月間成長:
1.75%
アルゴリズム取引:
37%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
114.25 USD (1.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.86% (114.25 USD)
エクイティによる:
0.73% (44.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|USDJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|232
|USDJPY
|-127
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|-886
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +84.66 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +99.31 USD
最大連続損失: -114.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
244 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
The less you know, the better you trade
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
2
37%
8
62%
26%
1.59
13.13
USD
USD
2%
1:200