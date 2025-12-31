- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
84.66 USD
最差交易:
-63.41 USD
毛利:
282.57 USD (24 268 pips)
毛利亏损:
-177.57 USD (5 886 pips)
最大连续赢利:
2 (99.31 USD)
最大连续盈利:
99.31 USD (2)
夏普比率:
0.23
交易活动:
26.25%
最大入金加载:
2.06%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.92
长期交易:
8 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.59
预期回报:
13.13 USD
平均利润:
56.51 USD
平均损失:
-59.19 USD
最大连续失误:
2 (-114.25 USD)
最大连续亏损:
-114.25 USD (2)
每月增长:
1.75%
算法交易:
37%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
114.25 USD (1.86%)
相对跌幅:
结余:
1.86% (114.25 USD)
净值:
0.73% (44.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|USDJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|232
|USDJPY
|-127
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|-886
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.66 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +99.31 USD
最大连续亏损: -114.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
