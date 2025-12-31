- 자본
트레이드:
8
이익 거래:
5 (62.50%)
손실 거래:
3 (37.50%)
최고의 거래:
84.66 USD
최악의 거래:
-63.41 USD
총 수익:
282.57 USD (24 268 pips)
총 손실:
-177.57 USD (5 886 pips)
연속 최대 이익:
2 (99.31 USD)
연속 최대 이익:
99.31 USD (2)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
26.25%
최대 입금량:
2.06%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.92
롱(주식매수):
8 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
13.13 USD
평균 이익:
56.51 USD
평균 손실:
-59.19 USD
연속 최대 손실:
2 (-114.25 USD)
연속 최대 손실:
-114.25 USD (2)
월별 성장률:
1.75%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
114.25 USD (1.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.86% (114.25 USD)
자본금별:
0.73% (44.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|USDJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|232
|USDJPY
|-127
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|-886
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +84.66 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +99.31 USD
연속 최대 손실: -114.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
2
37%
8
62%
26%
1.59
13.13
USD
USD
2%
1:200