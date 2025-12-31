SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / DNEW88
Danu Fernando

DNEW88

Danu Fernando
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
84.66 USD
Pior negociação:
-63.41 USD
Lucro bruto:
282.57 USD (24 268 pips)
Perda bruta:
-177.57 USD (5 886 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (99.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
99.31 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
26.25%
Depósito máximo carregado:
2.06%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.92
Negociações longas:
8 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
13.13 USD
Lucro médio:
56.51 USD
Perda média:
-59.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-114.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.25 USD (2)
Crescimento mensal:
1.75%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
114.25 USD (1.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.86% (114.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.73% (44.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 6
USDJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 232
USDJPY -127
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 19K
USDJPY -886
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +84.66 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +99.31 USD
Máxima perda consecutiva: -114.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
244 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
The less you know, the better you trade
Sem comentários
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.31 16:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 65 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DNEW88
30 USD por mês
2%
0
0
USD
6.1K
USD
2
37%
8
62%
26%
1.59
13.13
USD
2%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.