- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
3 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
39.95 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
80.77 USD (8 065 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
3 (80.77 USD)
最大連続利益:
80.77 USD (3)
シャープレシオ:
1.49
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
65.29%
最近のトレード:
34 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
26.92 USD
平均利益:
26.92 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
53.85%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
47.42% (239.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_z
|2
|XAGUSD_z
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_z
|79
|XAGUSD_z
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_z
|8K
|XAGUSD_z
|33
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.95 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +80.77 USD
最大連続損失: -0.00 USD
