シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Hunter EA
Kenji Ito

Gold Hunter EA

Kenji Ito
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 54%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
3 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
39.95 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
80.77 USD (8 065 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
3 (80.77 USD)
最大連続利益:
80.77 USD (3)
シャープレシオ:
1.49
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
65.29%
最近のトレード:
34 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
26.92 USD
平均利益:
26.92 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
53.85%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
47.42% (239.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_z 2
XAGUSD_z 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_z 79
XAGUSD_z 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_z 8K
XAGUSD_z 33
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +39.95 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +80.77 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.31 05:02
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください