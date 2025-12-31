- Crescimento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
39.95 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
80.77 USD (8 065 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (80.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.77 USD (3)
Índice de Sharpe:
1.49
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
65.29%
Último negócio:
22 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
26.92 USD
Lucro médio:
26.92 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
53.85%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.42% (239.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_z
|2
|XAGUSD_z
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_z
|79
|XAGUSD_z
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_z
|8K
|XAGUSD_z
|33
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.95 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +80.77 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
