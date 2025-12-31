SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Hunter EA
Kenji Ito

Gold Hunter EA

Kenji Ito
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
0%
AxioryAsia-05Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
39.95 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
80.77 USD (8 065 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (80.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.77 USD (3)
Índice de Sharpe:
1.49
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
65.29%
Último negócio:
22 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
26.92 USD
Lucro médio:
26.92 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
53.85%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.42% (239.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_z 2
XAGUSD_z 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_z 79
XAGUSD_z 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_z 8K
XAGUSD_z 33
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.95 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +80.77 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.31 05:02
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar