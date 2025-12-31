SegnaliSezioni
Kenji Ito

Gold Hunter EA

Kenji Ito
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 54%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
39.95 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
80.77 USD (8 065 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (80.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.77 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
65.29%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
26.92 USD
Profitto medio:
26.92 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
53.85%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
47.42% (239.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_z 2
XAGUSD_z 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_z 79
XAGUSD_z 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_z 8K
XAGUSD_z 33
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.95 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +80.77 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxioryAsia-05Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.31 05:02
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Hunter EA
30USD al mese
54%
0
0
USD
821
USD
1
66%
3
100%
100%
n/a
26.92
USD
47%
1:500
