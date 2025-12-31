- Incremento
Total de Trades:
3
Transacciones Rentables:
3 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
39.95 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
80.77 USD (8 065 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (80.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.77 USD (3)
Ratio de Sharpe:
1.49
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
65.29%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
26.92 USD
Beneficio medio:
26.92 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
53.85%
Trading algorítmico:
66%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
47.42% (239.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD_z
|2
|XAGUSD_z
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD_z
|79
|XAGUSD_z
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD_z
|8K
|XAGUSD_z
|33
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Mejor transacción: +39.95 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +80.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AxioryAsia-05Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay comentarios