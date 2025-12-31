SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Hunter EA
Kenji Ito

Gold Hunter EA

Kenji Ito
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
0%
AxioryAsia-05Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3
Transacciones Rentables:
3 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
39.95 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
80.77 USD (8 065 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (80.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.77 USD (3)
Ratio de Sharpe:
1.49
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
65.29%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
26.92 USD
Beneficio medio:
26.92 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
53.85%
Trading algorítmico:
66%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
47.42% (239.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_z 2
XAGUSD_z 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_z 79
XAGUSD_z 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_z 8K
XAGUSD_z 33
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.95 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +80.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AxioryAsia-05Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.31 05:02
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada