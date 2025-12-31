- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
39.95 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
80.77 USD (8 065 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
3 (80.77 USD)
最大连续盈利:
80.77 USD (3)
夏普比率:
1.49
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.86%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
26.92 USD
平均利润:
26.92 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
53.85%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
17.11% (86.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_z
|2
|XAGUSD_z
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_z
|79
|XAGUSD_z
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_z
|8K
|XAGUSD_z
|33
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.95 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +80.77 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
