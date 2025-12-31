信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Hunter EA
Kenji Ito

Gold Hunter EA

Kenji Ito
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
AxioryAsia-05Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
39.95 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
80.77 USD (8 065 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
3 (80.77 USD)
最大连续盈利:
80.77 USD (3)
夏普比率:
1.49
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.86%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
26.92 USD
平均利润:
26.92 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
53.85%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
17.11% (86.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_z 2
XAGUSD_z 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_z 79
XAGUSD_z 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_z 8K
XAGUSD_z 33
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.95 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +80.77 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.31 05:02
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Hunter EA
每月30 USD
0%
0
0
USD
505
USD
1
66%
3
100%
100%
n/a
26.92
USD
17%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载