- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
37 (92.50%)
損失トレード:
3 (7.50%)
ベストトレード:
2.47 USD
最悪のトレード:
-3.45 USD
総利益:
36.04 USD (3 582 pips)
総損失:
-7.36 USD (733 pips)
最大連続の勝ち:
20 (18.41 USD)
最大連続利益:
18.41 USD (20)
シャープレシオ:
0.64
取引アクティビティ:
4.25%
最大入金額:
51.72%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
3.90
長いトレード:
17 (42.50%)
短いトレード:
23 (57.50%)
プロフィットファクター:
4.90
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
0.97 USD
平均損失:
-2.45 USD
最大連続の負け:
3 (-7.36 USD)
最大連続損失:
-7.36 USD (3)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.36 USD (3.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.38% (7.36 USD)
エクイティによる:
3.74% (7.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.47 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +18.41 USD
最大連続損失: -7.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
XauUsd
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
79 USD/月
14%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
1
0%
40
92%
4%
4.89
0.72
USD
USD
4%
1:500