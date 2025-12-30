- 成长
交易:
40
盈利交易:
37 (92.50%)
亏损交易:
3 (7.50%)
最好交易:
2.47 USD
最差交易:
-3.45 USD
毛利:
36.04 USD (3 582 pips)
毛利亏损:
-7.36 USD (733 pips)
最大连续赢利:
20 (18.41 USD)
最大连续盈利:
18.41 USD (20)
夏普比率:
0.64
交易活动:
4.25%
最大入金加载:
51.72%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
3.90
长期交易:
17 (42.50%)
短期交易:
23 (57.50%)
利润因子:
4.90
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
0.97 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
3 (-7.36 USD)
最大连续亏损:
-7.36 USD (3)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.36 USD (3.38%)
相对跌幅:
结余:
3.38% (7.36 USD)
净值:
3.74% (7.86 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
最好交易: +2.47 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +18.41 USD
最大连续亏损: -7.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
XauUsd
