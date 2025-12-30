- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
37 (92.50%)
Negociações com perda:
3 (7.50%)
Melhor negociação:
2.47 USD
Pior negociação:
-3.45 USD
Lucro bruto:
36.04 USD (3 582 pips)
Perda bruta:
-7.36 USD (733 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (18.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.41 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.64
Atividade de negociação:
4.25%
Depósito máximo carregado:
51.72%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
3.90
Negociações longas:
17 (42.50%)
Negociações curtas:
23 (57.50%)
Fator de lucro:
4.90
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
0.97 USD
Perda média:
-2.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.36 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.36 USD (3.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.38% (7.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.74% (7.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.47 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +18.41 USD
Máxima perda consecutiva: -7.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
