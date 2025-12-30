- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
37 (92.50%)
Убыточных трейдов:
3 (7.50%)
Лучший трейд:
2.47 USD
Худший трейд:
-3.45 USD
Общая прибыль:
36.04 USD (3 582 pips)
Общий убыток:
-7.36 USD (733 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (18.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.41 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
4.25%
Макс. загрузка депозита:
51.72%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
3.90
Длинных трейдов:
17 (42.50%)
Коротких трейдов:
23 (57.50%)
Профит фактор:
4.90
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
0.97 USD
Средний убыток:
-2.45 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.36 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.36 USD (3.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.38% (7.36 USD)
По эквити:
3.74% (7.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.47 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +18.41 USD
Макс. убыток в серии: -7.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
XauUsd
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
79 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
1
0%
40
92%
4%
4.89
0.72
USD
USD
4%
1:500