シグナル / MetaTrader 4 / Gold Scalper1
Lars Kirchknopf

Gold Scalper1

Lars Kirchknopf
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.64 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.64 USD (81 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (0.64 USD)
最大連続利益:
0.64 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
0.64 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.64 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.64 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 より多く...
Ich handele nur Gold mit sehr kurzen Haltezeiten!Kein Martingale!
レビューなし
2025.12.29 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.29 16:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 16:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
