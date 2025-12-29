信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Scalper1
Lars Kirchknopf

Gold Scalper1

Lars Kirchknopf
1
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.64 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
0.64 USD (81 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
1 (0.64 USD)
最大连续盈利:
0.64 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
0.64 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.64 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +0.64 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Ich handele nur Gold mit sehr kurzen Haltezeiten!Kein Martingale!
没有评论
2025.12.29 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.29 16:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 16:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
