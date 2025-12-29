SeñalesSecciones
Lars Kirchknopf

Gold Scalper1

Lars Kirchknopf
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
1 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.64 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
0.64 USD (81 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (0.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.64 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
0.64 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.64 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +0.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
otros 50...
Ich handele nur Gold mit sehr kurzen Haltezeiten!Kein Martingale!
No hay comentarios
2025.12.29 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.29 16:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 16:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
