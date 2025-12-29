SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Scalper1
Lars Kirchknopf

Gold Scalper1

Lars Kirchknopf
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.64 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
0.64 USD (81 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (0.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.64 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.64 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
noch 50 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Ich handele nur Gold mit sehr kurzen Haltezeiten!Kein Martingale!
Keine Bewertungen
2025.12.29 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.29 16:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 16:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen