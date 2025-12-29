- 成長
トレード:
40
利益トレード:
27 (67.50%)
損失トレード:
13 (32.50%)
ベストトレード:
50.14 USD
最悪のトレード:
-35.48 USD
総利益:
242.24 USD (10 362 pips)
総損失:
-116.61 USD (5 031 pips)
最大連続の勝ち:
14 (119.12 USD)
最大連続利益:
119.12 USD (14)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
3.33%
最大入金額:
0.24%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.09
長いトレード:
19 (47.50%)
短いトレード:
21 (52.50%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
3.14 USD
平均利益:
8.97 USD
平均損失:
-8.97 USD
最大連続の負け:
4 (-1.51 USD)
最大連続損失:
-60.01 USD (3)
月間成長:
3.27%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.55 USD
最大の:
60.01 USD (1.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.57% (60.01 USD)
エクイティによる:
0.01% (0.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|29
|NZDUSD#
|6
|EURUSD#
|2
|GBPCHF#
|1
|GBPUSD#
|1
|USDJPY#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|138
|NZDUSD#
|5
|EURUSD#
|4
|GBPCHF#
|-31
|GBPUSD#
|10
|USDJPY#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|5.2K
|NZDUSD#
|-13
|EURUSD#
|170
|GBPCHF#
|-250
|GBPUSD#
|208
|USDJPY#
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
