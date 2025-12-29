- Прирост
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
27 (67.50%)
Убыточных трейдов:
13 (32.50%)
Лучший трейд:
50.14 USD
Худший трейд:
-35.48 USD
Общая прибыль:
242.24 USD (10 362 pips)
Общий убыток:
-116.61 USD (5 031 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (119.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.12 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
3.33%
Макс. загрузка депозита:
0.24%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
19 (47.50%)
Коротких трейдов:
21 (52.50%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
3.14 USD
Средняя прибыль:
8.97 USD
Средний убыток:
-8.97 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.01 USD (3)
Прирост в месяц:
3.27%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.55 USD
Максимальная:
60.01 USD (1.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.57% (60.01 USD)
По эквити:
0.01% (0.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|29
|NZDUSD#
|6
|EURUSD#
|2
|GBPCHF#
|1
|GBPUSD#
|1
|USDJPY#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|138
|NZDUSD#
|5
|EURUSD#
|4
|GBPCHF#
|-31
|GBPUSD#
|10
|USDJPY#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|5.2K
|NZDUSD#
|-13
|EURUSD#
|170
|GBPCHF#
|-250
|GBPUSD#
|208
|USDJPY#
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.14 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +119.12 USD
Макс. убыток в серии: -1.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
