Negociações:
40
Negociações com lucro:
27 (67.50%)
Negociações com perda:
13 (32.50%)
Melhor negociação:
50.14 USD
Pior negociação:
-35.48 USD
Lucro bruto:
242.24 USD (10 362 pips)
Perda bruta:
-116.61 USD (5 031 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (119.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.12 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
3.33%
Depósito máximo carregado:
0.24%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.09
Negociações longas:
19 (47.50%)
Negociações curtas:
21 (52.50%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
3.14 USD
Lucro médio:
8.97 USD
Perda média:
-8.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.01 USD (3)
Crescimento mensal:
3.27%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.55 USD
Máximo:
60.01 USD (1.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.57% (60.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.01% (0.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|29
|NZDUSD#
|6
|EURUSD#
|2
|GBPCHF#
|1
|GBPUSD#
|1
|USDJPY#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|138
|NZDUSD#
|5
|EURUSD#
|4
|GBPCHF#
|-31
|GBPUSD#
|10
|USDJPY#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|5.2K
|NZDUSD#
|-13
|EURUSD#
|170
|GBPCHF#
|-250
|GBPUSD#
|208
|USDJPY#
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
