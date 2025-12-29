- 成长
交易:
40
盈利交易:
27 (67.50%)
亏损交易:
13 (32.50%)
最好交易:
50.14 USD
最差交易:
-35.48 USD
毛利:
242.24 USD (10 362 pips)
毛利亏损:
-116.61 USD (5 031 pips)
最大连续赢利:
14 (119.12 USD)
最大连续盈利:
119.12 USD (14)
夏普比率:
0.24
交易活动:
3.33%
最大入金加载:
0.24%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.09
长期交易:
19 (47.50%)
短期交易:
21 (52.50%)
利润因子:
2.08
预期回报:
3.14 USD
平均利润:
8.97 USD
平均损失:
-8.97 USD
最大连续失误:
4 (-1.51 USD)
最大连续亏损:
-60.01 USD (3)
每月增长:
3.27%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
3.55 USD
最大值:
60.01 USD (1.51%)
相对跌幅:
结余:
1.57% (60.01 USD)
净值:
0.01% (0.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|29
|NZDUSD#
|6
|EURUSD#
|2
|GBPCHF#
|1
|GBPUSD#
|1
|USDJPY#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD#
|138
|NZDUSD#
|5
|EURUSD#
|4
|GBPCHF#
|-31
|GBPUSD#
|10
|USDJPY#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD#
|5.2K
|NZDUSD#
|-13
|EURUSD#
|170
|GBPCHF#
|-250
|GBPUSD#
|208
|USDJPY#
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.14 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +119.12 USD
最大连续亏损: -1.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
