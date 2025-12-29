시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / INFI 2
Linda Yunidha Sagala

INFI 2

Linda Yunidha Sagala
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
RSFinance-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
105
이익 거래:
74 (70.47%)
손실 거래:
31 (29.52%)
최고의 거래:
87.99 USD
최악의 거래:
-35.48 USD
총 수익:
604.04 USD (24 952 pips)
총 손실:
-248.18 USD (11 840 pips)
연속 최대 이익:
14 (119.12 USD)
연속 최대 이익:
149.64 USD (9)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
11.20%
최대 입금량:
1.88%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
66
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
5.64
롱(주식매수):
63 (60.00%)
숏(주식차입매도):
42 (40.00%)
수익 요인:
2.43
기대수익:
3.39 USD
평균 이익:
8.16 USD
평균 손실:
-8.01 USD
연속 최대 손실:
5 (-9.41 USD)
연속 최대 손실:
-60.01 USD (3)
월별 성장률:
9.63%
Algo 트레이딩:
65%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.55 USD
최대한의:
63.09 USD (1.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.57% (60.01 USD)
자본금별:
0.54% (20.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD# 94
NZDUSD# 6
EURUSD# 2
GBPCHF# 1
GBPUSD# 1
USDJPY# 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD# 368
NZDUSD# 5
EURUSD# 4
GBPCHF# -31
GBPUSD# 10
USDJPY# 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD# 13K
NZDUSD# -13
EURUSD# 170
GBPCHF# -250
GBPUSD# 208
USDJPY# 13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +87.99 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +119.12 USD
연속 최대 손실: -9.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
