트레이드:
105
이익 거래:
74 (70.47%)
손실 거래:
31 (29.52%)
최고의 거래:
87.99 USD
최악의 거래:
-35.48 USD
총 수익:
604.04 USD (24 952 pips)
총 손실:
-248.18 USD (11 840 pips)
연속 최대 이익:
14 (119.12 USD)
연속 최대 이익:
149.64 USD (9)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
11.20%
최대 입금량:
1.88%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
66
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
5.64
롱(주식매수):
63 (60.00%)
숏(주식차입매도):
42 (40.00%)
수익 요인:
2.43
기대수익:
3.39 USD
평균 이익:
8.16 USD
평균 손실:
-8.01 USD
연속 최대 손실:
5 (-9.41 USD)
연속 최대 손실:
-60.01 USD (3)
월별 성장률:
9.63%
Algo 트레이딩:
65%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.55 USD
최대한의:
63.09 USD (1.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.57% (60.01 USD)
자본금별:
0.54% (20.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|94
|NZDUSD#
|6
|EURUSD#
|2
|GBPCHF#
|1
|GBPUSD#
|1
|USDJPY#
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD#
|368
|NZDUSD#
|5
|EURUSD#
|4
|GBPCHF#
|-31
|GBPUSD#
|10
|USDJPY#
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD#
|13K
|NZDUSD#
|-13
|EURUSD#
|170
|GBPCHF#
|-250
|GBPUSD#
|208
|USDJPY#
|13
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
최고의 거래: +87.99 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +119.12 USD
연속 최대 손실: -9.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
