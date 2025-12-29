- 成長
トレード:
255
利益トレード:
196 (76.86%)
損失トレード:
59 (23.14%)
ベストトレード:
93.93 USD
最悪のトレード:
-106.76 USD
総利益:
1 600.60 USD (121 359 pips)
総損失:
-821.70 USD (66 858 pips)
最大連続の勝ち:
18 (165.27 USD)
最大連続利益:
168.01 USD (8)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.27%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.09
長いトレード:
211 (82.75%)
短いトレード:
44 (17.25%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
3.05 USD
平均利益:
8.17 USD
平均損失:
-13.93 USD
最大連続の負け:
6 (-348.30 USD)
最大連続損失:
-348.30 USD (6)
月間成長:
82.90%
アルゴリズム取引:
61%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.48 USD
最大の:
372.71 USD (19.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.97% (372.71 USD)
エクイティによる:
29.30% (533.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|243
|USDJPY.m
|11
|NZDUSD.m
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|775
|USDJPY.m
|3
|NZDUSD.m
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|54K
|USDJPY.m
|639
|NZDUSD.m
|131
