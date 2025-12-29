СигналыРазделы
Buy Only Gold Star
Iyan Sauri

Buy Only Gold Star

Iyan Sauri
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 109%
Monex-Server5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
196 (76.86%)
Убыточных трейдов:
59 (23.14%)
Лучший трейд:
93.93 USD
Худший трейд:
-106.76 USD
Общая прибыль:
1 600.60 USD (121 359 pips)
Общий убыток:
-821.70 USD (66 858 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (165.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.27%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
211 (82.75%)
Коротких трейдов:
44 (17.25%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
3.05 USD
Средняя прибыль:
8.17 USD
Средний убыток:
-13.93 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-348.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-348.30 USD (6)
Прирост в месяц:
82.90%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.48 USD
Максимальная:
372.71 USD (19.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.97% (372.71 USD)
По эквити:
29.30% (533.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 243
USDJPY.m 11
NZDUSD.m 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 775
USDJPY.m 3
NZDUSD.m 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 54K
USDJPY.m 639
NZDUSD.m 131
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +93.93 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +165.27 USD
Макс. убыток в серии: -348.30 USD

Нет отзывов
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
