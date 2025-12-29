- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
196 (76.86%)
Убыточных трейдов:
59 (23.14%)
Лучший трейд:
93.93 USD
Худший трейд:
-106.76 USD
Общая прибыль:
1 600.60 USD (121 359 pips)
Общий убыток:
-821.70 USD (66 858 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (165.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.27%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
211 (82.75%)
Коротких трейдов:
44 (17.25%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
3.05 USD
Средняя прибыль:
8.17 USD
Средний убыток:
-13.93 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-348.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-348.30 USD (6)
Прирост в месяц:
82.90%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.48 USD
Максимальная:
372.71 USD (19.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.97% (372.71 USD)
По эквити:
29.30% (533.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|243
|USDJPY.m
|11
|NZDUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|775
|USDJPY.m
|3
|NZDUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|54K
|USDJPY.m
|639
|NZDUSD.m
|131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +93.93 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +165.27 USD
Макс. убыток в серии: -348.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
109%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
6
61%
255
76%
100%
1.94
3.05
USD
USD
29%
1:500