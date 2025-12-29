- 자본
- 축소
트레이드:
273
이익 거래:
211 (77.28%)
손실 거래:
62 (22.71%)
최고의 거래:
93.93 USD
최악의 거래:
-106.76 USD
총 수익:
1 777.66 USD (136 368 pips)
총 손실:
-852.68 USD (68 917 pips)
연속 최대 이익:
18 (165.27 USD)
연속 최대 이익:
168.01 USD (8)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
6.60%
최대 입금량:
2.27%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.46
롱(주식매수):
223 (81.68%)
숏(주식차입매도):
50 (18.32%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
3.39 USD
평균 이익:
8.42 USD
평균 손실:
-13.75 USD
연속 최대 손실:
7 (-352.05 USD)
연속 최대 손실:
-352.05 USD (7)
월별 성장률:
45.96%
Algo 트레이딩:
60%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.48 USD
최대한의:
376.46 USD (20.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.18% (376.46 USD)
자본금별:
29.30% (533.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|261
|USDJPY.m
|11
|NZDUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|921
|USDJPY.m
|3
|NZDUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|67K
|USDJPY.m
|639
|NZDUSD.m
|131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +93.93 USD
최악의 거래: -107 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +165.27 USD
연속 최대 손실: -352.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
130%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
7
60%
273
77%
7%
2.08
3.39
USD
USD
29%
1:500