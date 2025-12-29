- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
255
盈利交易:
196 (76.86%)
亏损交易:
59 (23.14%)
最好交易:
93.93 USD
最差交易:
-106.76 USD
毛利:
1 600.60 USD (121 359 pips)
毛利亏损:
-821.70 USD (66 858 pips)
最大连续赢利:
18 (165.27 USD)
最大连续盈利:
168.01 USD (8)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.27%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.09
长期交易:
211 (82.75%)
短期交易:
44 (17.25%)
利润因子:
1.95
预期回报:
3.05 USD
平均利润:
8.17 USD
平均损失:
-13.93 USD
最大连续失误:
6 (-348.30 USD)
最大连续亏损:
-348.30 USD (6)
每月增长:
82.90%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
2.48 USD
最大值:
372.71 USD (19.97%)
相对跌幅:
结余:
19.97% (372.71 USD)
净值:
29.30% (533.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|243
|USDJPY.m
|11
|NZDUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|775
|USDJPY.m
|3
|NZDUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|54K
|USDJPY.m
|639
|NZDUSD.m
|131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +93.93 USD
最差交易: -107 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +165.27 USD
最大连续亏损: -348.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
109%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
6
61%
255
76%
100%
1.94
3.05
USD
USD
29%
1:500