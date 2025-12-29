- Crescimento
Negociações:
255
Negociações com lucro:
196 (76.86%)
Negociações com perda:
59 (23.14%)
Melhor negociação:
93.93 USD
Pior negociação:
-106.76 USD
Lucro bruto:
1 600.60 USD (121 359 pips)
Perda bruta:
-821.70 USD (66 858 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (165.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.01 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.27%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.09
Negociações longas:
211 (82.75%)
Negociações curtas:
44 (17.25%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
3.05 USD
Lucro médio:
8.17 USD
Perda média:
-13.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-348.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-348.30 USD (6)
Crescimento mensal:
82.90%
Algotrading:
61%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.48 USD
Máximo:
372.71 USD (19.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.97% (372.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.30% (533.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|243
|USDJPY.m
|11
|NZDUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|775
|USDJPY.m
|3
|NZDUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|54K
|USDJPY.m
|639
|NZDUSD.m
|131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +93.93 USD
Pior negociação: -107 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +165.27 USD
Máxima perda consecutiva: -348.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
109%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
6
61%
255
76%
100%
1.94
3.05
USD
USD
29%
1:500