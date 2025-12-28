- 成長
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
103.56 EUR
最悪のトレード:
-26.15 EUR
総利益:
139.14 EUR (2 209 pips)
総損失:
-77.48 EUR (9 090 pips)
最大連続の勝ち:
3 (130.38 EUR)
最大連続利益:
130.38 EUR (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
5.08%
最大入金額:
12.11%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
7.71 EUR
平均利益:
27.83 EUR
平均損失:
-25.83 EUR
最大連続の負け:
3 (-77.48 EUR)
最大連続損失:
-77.48 EUR (3)
月間成長:
0.62%
アルゴリズム取引:
62%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
77.48 EUR (0.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.76% (77.48 EUR)
エクイティによる:
0.68% (68.97 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
